高雄+9 兩傳播鏈延燒 港區增5例、宜蘭飯店增3例
今天是除夕，全台本土增17例，高雄本土確診個案增9例。高雄傳播鏈分成港區和宜蘭飯店，其中高港5例、3例與宜蘭飯店有關，另外有一例不明感染源的個案原先歸在新北，但個案1月26日就回高雄居住，屬於高雄個案，目前仍在疫調中。高雄市長陳其邁表示，3人在居家隔離期間發病，另有1人是高港的第二波感染，個案是牙科診所確診。另一人是旗津區確診個案對面鄰居確診。
陳其邁表示，目前需要優先處理的是牙科診所患者、工作人員，陸續進行牙科診所所匡列、採檢，除一位確診個案為陽姓，其他皆為陰性，但也會擴大、加速匡列，降低風險。
另市府已在旗津區此大樓清消，也在高科大設篩檢站，就大樓住戶、附近周遭民眾進行匡列、採檢。大寮幼兒園本已擴大匡列，今3例也都是匡列隔離時發病，目前幼兒園已累計7例。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，案18905為10多歲男性，感染源需進一步疫調釐清。原為新北個案，但今天被歸為高雄個案。26日在高雄，但因為可傳染風險26日至28日都在高雄市，因此由高雄進行相關處理、疫調。
經查個案親人是1月10日從中國入境，此人在24日解除隔離，26日有接觸，相關可能傳染途徑已由CDC協助釐清中。
他1月29日發燒，1月30日診所就醫轉往醫院採檢，PCR呈現陽性、Ct值22.8，目前收治專責病房隔離治療。案18905在1月20日開始放寒假，1月25日與母親到台中，1月26日至高雄母親娘家居住，目前匡列接觸者共4人、4人居家隔離，均已通知採檢，其活動足跡多在台中、高雄。
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