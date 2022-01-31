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高雄燒不停！今新增17例本土、38例境外移入 無死亡個案

新北市新增一例確診 侯友宜：足跡多在南部

中央社 / 新北市31日電

新北市長侯友宜今天表示，新北市新增一例確診，個案因過年返鄉，足跡多在南部，目前在新北市無相關足跡。

侯友宜上午前往三重警分局視察及慰問，會後接受媒體聯訪，對於新北市疫情，他說，因為這名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者發生的地點在南部，當事人也回到南部過年，確診的時間點是在南部而不在新北市，但戶籍在新北，算是新北的案例。新北市疫情還是相對的穩定。

衛生局指出，新北市今天新增一例確診，這名確診男子前幾天南下高雄過年，因為出現症狀就醫篩檢為陽性，其餘相關細節有待中央流行疫情指揮中心公布。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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