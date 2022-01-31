新北市新增一例確診 侯友宜：足跡多在南部

疫情未緩，為了防止春節連假期間感染擴大，台北市政府今天宣布，明天起電影院仍可販賣食物，但呼籲民眾遵守2.5級防疫指引，影廳內除了補充水分外，不能飲食；觀光傳播局今天表示，因目前市府措施仍屬勸導性質，這項措施未有罰則，希望民眾、業者能共體時艱，度過嚴峻疫情。

2022-01-31 13:12