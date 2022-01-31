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防堵春節疫情擴大 北市電影院影廳內明日起禁止飲食

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市政府宣布，明天起電影院加強管制，看電影需全程配戴口罩，不可飲食。本報資料照片
台北市政府宣布，明天起電影院加強管制，看電影需全程配戴口罩，不可飲食。本報資料照片

疫情未緩，為了防止春節連假期間感染擴大，台北市政府今天宣布，明天起電影院仍可販賣食物，但呼籲民眾遵守2.5級防疫指引，影廳內除了補充水分外，不能飲食；觀光傳播局今天表示，因目前市府措施仍屬勸導性質，這項措施未有罰則，希望民眾、業者能共體時艱，度過嚴峻疫情。

觀傳局表示，目前針對疫情警戒並未升級，明日起將對影廳內勸導民眾禁止飲食，餐飲部分仍可販賣飲食，民眾在影廳外等待時可以吃東西，但進入影廳內看電影時呼籲民眾禁止飲食，不可吃東西。

觀傳局指出，近日仍有不明感染源之確診個案，顯示疫情仍在嚴峻當中，對影城的觀影措施調整仍屬勸導性質，除了保護入場觀影的民眾，也避免對影城營運造成影響，市府加強防疫措施，希望業者能體恤諒解，仍請業者對民眾多加勸導。

台北市副市長蔡炳坤說，現階段疫情警戒介於2和3級之間，也不是說一定是2.5級，只是是2.5級的概念沒錯，因為這波本土疫情約七成和餐廳內用有關，市府今早召開疫情指揮中心會議，針對電影院做部分規範。

蔡炳坤說，因為現在電影院仍沒有人數限制，但影廳內座位間隔不夠，因此決議影廳內禁止飲食，餐飲部維持可以飲食，因為人和人之間有一定距離，希望業者和民眾一起配合。

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