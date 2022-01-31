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高雄燒不停！今新增17例本土、38例境外移入 無死亡個案

桃園公佈確診足跡 個案到過聯邦銀行、多個藥局

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府公佈確診個案足跡。圖/市府提供
桃園市政府公佈確診個案足跡。圖/市府提供

桃園市政府今天中午公布案18781、18884、18885個䅁，自1月17日至26日公共場所足跡， 包括聯邦銀行、蛋行、藥局等足跡，請民眾提高警覺。

市府新聞處長詹賀舜表示，為請民眾提高警覺，市府針對確診個案公布今天日案18781、18884、18885，自1月17日至26日期間之公共場所足跡。

包括1月17日上午至聯邦銀行北桃園分行，1月24日到28日至中壢區成章三街祿豐蛋行，1月25日晚間至大樹藥局桃中山二店及1月26日晚間至全球藥局八德佳美店。

詹賀舜說，春節期間市府防疫不打烊，今天至2月2日初二，可至桃園區中路公園、中壢區中正公園2處採檢站採檢；2月3日起提供8處採檢站，屆時中路公園、中正公園2處將依分流原則安排居家隔離與居家檢疫者專用。另6處社區採檢站，方便市民就近採檢，確保春節期間防疫安全。

桃園市政府提醒市民如曾出入上述場所，請在足跡重疊隔天起14天內進行自我健康監測，若出現疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報和指定院所採檢。

桃園市政府公佈確診個案足 跡，圖/市府提供
桃園市政府公佈確診個案足 跡，圖/市府提供

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