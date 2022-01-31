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足跡重疊桃園美甲室群聚個案 北市急發2885封簡訊提醒
桃園美甲工作室爆發COVID-19群聚，台北市衛生局今天表示，有3名確診者曾到京站、士林夜市等公共場域，已發送2885封細胞簡訊給足跡重疊的民眾，提醒注意自身健康狀況。
桃園八德錢都涮涮鍋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衍生美甲工作室群聚，其中案18851、18852及18853曾在23日到過台北市，足跡包含台北車站大廳、Q square京站時尚廣場、士林夜市、摩曼頓NIKE劍潭店、7-ELEVEN 新福慶門市及士林十全排骨店。
台北市衛生局今天表示，昨天下午已通知這些公共場域進行環境清消並停業1天，發布2885封細胞簡訊給足跡重疊的民眾，提醒若有發燒、呼吸道症狀、腹瀉等疑似症狀，儘速自行前往聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區或關渡、萬芳醫院急診室，出示簡訊評估採檢。
不過，由於案18851、18852及18853待在台北車站大廳3.5個小時，而當天下午在大廳同時有莫德納疫苗隨到隨打服務，據市府統計，共有2400人接種。
台北市衛生局說明，2885封簡訊不包含經過台北車站的民眾，已請醫院提供接種名單，目前尚在整理資料中。
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