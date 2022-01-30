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高雄+5！足跡含全聯、郵局、早餐店、超商、補習班

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄1月30日確診個案足跡。圖／高市府提供
高雄1月30日確診個案足跡。圖／高市府提供

今天全台新增14例本土確診個案，高雄增5例，礁溪活動史群聚案衍伸4例，高雄大寮幼兒園幼童驗出4例陽性，是指標個案從礁溪旅遊感染後，回幼兒園後引發的病毒傳播，另一例為家庭群聚傳染，案18824為昨天確診案18771的姑姑，在隔離前為陰性，隔離當天有症狀再採為陽性，此為陰轉陽個案。另外高雄港區群聚感染個案新增1例。

高雄市長陳其邁表示，市府今天下午也公布最新的確診個案足跡。包含全聯、郵局、早餐店、超商、補習班等都入列。

案18820在1月25日至鳳山小太陽米羅美術村，25日至26日都有到早安美芝城大寮店-活力仁忠店，26日至全聯大寮店。

案18821在1月25日至英明黃昏市場黑糖糕。

案18823在1月27日有到小港區的成台灣台灣經典小吃。

案18824在1月26日至大寮力學補習班、大寮專業土雞套餐、知音文理補習班、OK超商仁德店。26和27日都有到大寮郵局。27日有到大胖購物中心附近路邊攤、7-11正發門市。28日至永和豆漿。

高雄1月30日確診個案足跡。圖／高市府提供
高雄1月30日確診個案足跡。圖／高市府提供
高雄1月30日確診個案足跡。圖／高市府提供
高雄1月30日確診個案足跡。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今說明高雄疫情狀況。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁今說明高雄疫情狀況。記者徐如宜／攝影
高雄1月30日確診個案足跡。圖／高市府提供
高雄1月30日確診個案足跡。圖／高市府提供

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