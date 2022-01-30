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春節本土疫情未歇 陳時中：最關心三大線四小案

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
年節前最後一場記者會？指揮中心記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
年節前最後一場記者會？指揮中心記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

春節年假開始，但新冠肺炎本土疫情仍未趨緩。指揮中心指揮官陳時中表示，現有三大線、四小案是正在關心的，至少將觀察至2月10日。

陳時中表示，這段時間篩檢量並未因為春節而減少，地方政府都很努力地進行地毯式採檢，各地方社區採檢站也沒有停、很積極篩檢。目前看到陽性率較大的群聚案正在收斂中，案件較少，但也有新冒出來的案子，例如桃園的美甲工作室、宜蘭房客回到高雄傳播至幼兒園等。

陳時中表示有三大條傳播鏈是正關心的群聚，包括宜蘭衍生出去的群聚目前還看不到感染源，且衍生到高雄的幼兒園，情況要持續關心。

而在錢都火鍋店衍生到幼兒園群聚，目前未看到源頭，現又增加美甲工作室出現新增個案，需要持續關心。至於房仲業和其圓山飯店的廚師妹妹一家染疫的群聚案，也看不到源頭，但這兩天沒有增加個案，較為放心。

另外，有四個較小待釐清感染源的案例，例如龍潭退休人員（案18514），目前並未擴大，但是感染源不清楚；另外案18687、案18757都在桃園八德地區的社區採檢站發現，兩個源頭目前不清楚。

案18687為南桃園50多歲女性，自行到社區採檢站採檢，Ct值40.2；案18757在物流公司上班，社區採檢確診，Ct值17。不過陳時中表示，這兩案周圍的接觸者驗了很多人，包括固定打牌習慣的牌友、職場工作人員、家人親密接觸者都是陰性。

另外，大同公司確診的員工夫妻，也感染源頭。夫妻一人是在大同公司內上班，另一人是駐點到桃園市政府，最先是太太出現症狀就醫採檢確診，隨後先生採檢確診。不過陳時中表示，包括公司和桃園市府都採檢過，皆為陰性，現正匡列中。

陳時中表示，繼個群聚案件如果都釐清就能放心，幾個不清楚案件盼能及時釐清，若仍不清楚就需要時間觀察，至少要觀察到2月10日。

他提到，目前幾個大的群聚案都有收斂情況，中型群聚案例如美容工作室較為區域性，如果確診者都在大型移工宿舍就要擔心，但這些是在比較小型集中的工作場域。目前群聚案看來沒有擴大，甚至有些在收斂中，對疫情抱以期待。

新冠肺炎 COVID-19

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