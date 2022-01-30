春節本土疫情未歇 陳時中：最關心三大線四小案

春節年假開始，但新冠肺炎本土疫情仍未趨緩。指揮中心指揮官陳時中表示，現有三大線、四小案是正在關心的，至少將觀察至2月10日。

陳時中表示，這段時間篩檢量並未因為春節而減少，地方政府都很努力地進行地毯式採檢，各地方社區採檢站也沒有停、很積極篩檢。目前看到陽性率較大的群聚案正在收斂中，案件較少，但也有新冒出來的案子，例如桃園的美甲工作室、宜蘭房客回到高雄傳播至幼兒園等。

陳時中表示有三大條傳播鏈是正關心的群聚，包括宜蘭衍生出去的群聚目前還看不到感染源，且衍生到高雄的幼兒園，情況要持續關心。

而在錢都火鍋店衍生到幼兒園群聚，目前未看到源頭，現又增加美甲工作室出現新增個案，需要持續關心。至於房仲業和其圓山飯店的廚師妹妹一家染疫的群聚案，也看不到源頭，但這兩天沒有增加個案，較為放心。

另外，有四個較小待釐清感染源的案例，例如龍潭退休人員（案18514），目前並未擴大，但是感染源不清楚；另外案18687、案18757都在桃園八德地區的社區採檢站發現，兩個源頭目前不清楚。

案18687為南桃園50多歲女性，自行到社區採檢站採檢，Ct值40.2；案18757在物流公司上班，社區採檢確診，Ct值17。不過陳時中表示，這兩案周圍的接觸者驗了很多人，包括固定打牌習慣的牌友、職場工作人員、家人親密接觸者都是陰性。

另外，大同公司確診的員工夫妻，也感染源頭。夫妻一人是在大同公司內上班，另一人是駐點到桃園市政府，最先是太太出現症狀就醫採檢確診，隨後先生採檢確診。不過陳時中表示，包括公司和桃園市府都採檢過，皆為陰性，現正匡列中。

陳時中表示，繼個群聚案件如果都釐清就能放心，幾個不清楚案件盼能及時釐清，若仍不清楚就需要時間觀察，至少要觀察到2月10日。

他提到，目前幾個大的群聚案都有收斂情況，中型群聚案例如美容工作室較為區域性，如果確診者都在大型移工宿舍就要擔心，但這些是在比較小型集中的工作場域。目前群聚案看來沒有擴大，甚至有些在收斂中，對疫情抱以期待。

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