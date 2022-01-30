大同確診員工駐點桃市府 3735人採檢全陰性
1名大同公司確診員工是桃市府機房駐點員，桃園市政府今天指出，市府相關人員應採檢3751人，已採檢3735人，結果全陰性，另有16人採檢中。
桃園市長鄭文燦上午主持桃園市府防疫專案會議後表示，因為市府電腦機房外包駐點人員有確診個案，因此機房所在地的9樓要做核酸檢測（PCR），全市府及綜合會議中心要做快篩，除上述3735人採檢陰性，另外16人的採檢也在進行中。
另外，為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病），桃園市府也在電梯部分加裝酒精消毒液，希望民眾在按過電梯按鈕後也要消毒。
鄭文燦指出，昨天在桃園市14個社區採檢站採檢2804人，採檢結果有新增個案，但都是在匡列隔離的範圍內，沒有感染源待釐清的新增個案。
鄭文燦說，目前桃園市居家隔離者有1346人，在集中檢疫所共有680人，其中有95人住在防疫旅館；針對在集中檢疫所過年的民眾，也會進行聯繫慰問。
有關企業移工快篩的專案，鄭文燦表示，截至目前累積已篩檢的6萬7305人，除某職場的1名越南籍移工之外，其他全都是陰性，這意味著企業的營運安全及移工的健康安全都是確定的。
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