楊鎮浯：台灣端機場快篩非強制 金門發試劑備用

金門縣長楊鎮浯今天說，台灣端機場對前往離島旅客提供快篩服務並非強制性，有症狀或自願快篩旅客提前須90分鐘報到，以免延誤行程。而在金門航空站發放家用快篩試劑是備用。

今天是春節連續假期首日，楊鎮浯上午到金門航空站視察整體輸運狀況與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，並發放家用快篩試劑，同時贈送虎年玩偶和口罩，迎接民眾返鄉過年。

交通部民用航空局從今天起在松山、台中、嘉義、台南和高雄5處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，提供家用快篩試劑，協助旅客執行快篩。

對此，金門縣衛生局長李錫鑫告訴媒體記者，許多民眾質疑快篩是強制性，昨天衛生局電話被打到爆。楊鎮浯接受記者聯訪澄清，台灣端機場快篩並非強制性，而是針對有症狀旅客以及自願接受快篩旅客提供的服務。

楊鎮浯說明，前往離島的旅客在機場報到時，都應繳交或填寫健康聲明書；如過去14天內有症狀，提供PCR陰性證明，即可辦理登機，或由機場工作人員提供快篩試劑，在指定場所、在工作人員陪同下自行採檢，採檢結果陰性者始可登機；採檢結果如為陽性，則由工作人員協助辦理退票，並安排就醫採檢。

楊鎮浯進一步說明，台灣端機場快篩並非強制性，並呼籲旅客，如果出發當天有症狀，請不要前往機場。

在金門航空站發放家用型快篩試劑時，有旅客告知在已台灣端機場進行快篩，楊鎮浯表示，不管在台灣端機場的攔截或自願性快篩，金門端提供快篩試劑是備用性質，讓防疫措施更完備，希望返鄉旅客能過個平安健康年。

金門航空站主任洪念慈說明，今天是春節台金航線管制期間第2天，到站44航班，提供4500個座位數，已訂位者3500人。他同時提醒來金旅客，過去14天內有症狀或自願採檢旅客，務必提前90分鐘到台灣端機場辦理報到，以免延誤行程。

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