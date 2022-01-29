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高雄+6！其中3例是宜蘭旅遊家庭群聚案延伸
中央流行疫情中心指今午宣布，本土新增15例，其中9例是在居隔中陰轉陽，對社會有影響的6例，其中高雄今天新增6例，當中的3例是日前赴宜蘭旅遊的一家四口延伸案，其中1例是確診5歲童就讀幼兒園的接觸者，另例是案家的友人，是對夫妻檔。高雄市長陳其邁今午2點30分將對外說明疫情。
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