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高雄+6！其中3例是宜蘭旅遊家庭群聚案延伸

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄母子3人宜蘭旅遊確診，相關單位進行清消作業。圖／宜蘭縣政府提供
高雄母子3人宜蘭旅遊確診，相關單位進行清消作業。圖／宜蘭縣政府提供

中央流行疫情中心指今午宣布，本土新增15例，其中9例是在居隔中陰轉陽，對社會有影響的6例，其中高雄今天新增6例，當中的3例是日前赴宜蘭旅遊的一家四口延伸案，其中1例是確診5歲童就讀幼兒園的接觸者，另例是案家的友人，是對夫妻檔。高雄市長陳其邁今午2點30分將對外說明疫情。

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