北市幼兒園師案無新增 確診童應是被老師傳染

台北市副市長黃珊珊今天表示，幼兒園確診老師案目前沒有新增確診案例，但確診的孩童Ct值開始下降，代表為新的感染，應該就是被老師傳染。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今早至大佳河濱公園視察Drive-through春節專案並接受媒體聯訪。

媒體提問，北市確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的幼兒園老師案18590，昨天再找出4名學生及1名資訊人員確診，今天有無新增確診個案。

黃珊珊說，目前沒有新增，不過孩童的Ct值開始降低，表示是新的感染，應該就是被老師傳染。

此外，黃珊珊表示，中央因擔心春節期間機場篩檢人力不足，請北市支援，北市已經同意派人配合中央需求，因為目前專責防疫旅館人力還夠。

另一方面，柯文哲昨天宣布2.5級防疫指引，打滿2劑疫苗民眾才能餐廳內用，否則最好盡量外帶。媒體提問，不少餐飲業者不知該怎麼做，也尚無強制力，市府要怎麼與業者溝通2.5級管制。

柯文哲表示，只是先宣布指引、預做準備，告訴大家如果情況變嚴峻下一步該怎麼做，他還是主張用疫苗護照最簡單。

柯文哲並說，北市要求衛福部開放權限介接疫苗護照相關資料，但衛福部堅持要用歐盟標準。

柯文哲說，若要出國才需要歐盟的國際標準，若只是在國內實行、確保防疫與經濟的平衡「不必搞到那標準」，衛福部策略有問題。柯文哲還說，雙方溝通打電話就好，不需要公文往返。

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