連假首日！金馬澎返鄉前要篩檢 指揮中心下午2時說明
今天春節連假首日，若要前往金馬澎民眾，需要五機場及三個港口先進行快篩檢驗，才能搭機或搭船返鄉，預計人數達1萬多人。同時國內疫情仍延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明最新疫情狀況。
昨晚間桃園大同公司再爆出兩例員工確診，包含家電廠及系統事業部派駐地區人員，目前正在進行匡列疫調中，桃園各地仍有數起不明零星個案，全台包含案18555、涮涮鍋店群聚、龍潭退休男、亞東醫院、宜蘭礁溪飯店及台北房仲，至少有六條感染鏈來源不明。
國內本土個案突破400例，還有多達1萬6000人被匡列隔離恐無法返家過年。指揮中心宣布集中檢疫所要轉型收確診跟輕症者。醫福會執行長王必勝指出，除原有三間集中檢疫所外，會再於桃園八德再加一家加強版集中檢所，未來會再視疫情狀況，逐步擴增轉型間數。
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