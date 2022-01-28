台中確診者曾到苗栗 縣府：與舊案足跡重疊
台中市今天新增確診個案案18711，平日在桃園讀研究所，放寒假後曾到過苗栗親戚家。苗栗縣政府表示，個案為先前桃園確診女幼教師案18613親戚，兩人在苑裡足跡重疊均已清消。
苗栗縣政府晚間發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的台中市個案案18711，為桃園市加貝爾幼兒園確診女幼教師案18613的接觸者，兩人為親戚，涉足苑裡鎮的公共場域足跡重疊，未有新增足跡，所涉公共場域皆已完成清消。
苗栗縣衛生局副局長莊素玲告訴中央社記者，女研究生案18711平日在桃園就讀研究所，放寒假後，22、 23日與阿姨（案18613）一起回苗栗苑裡探親，期間僅22日陪同案18613前往苑裡郵局ATM，但並未下車；隔天前往安和診所換代幣取車時也未下車，經疫調及調閱實聯制皆未有新增足跡及接觸者。
衛生局指出，針對案18613進行匡列採檢3天來，共採檢PCR165人；社區篩檢站抗原快篩篩檢114人，另外今天上午於苑裡李綜合醫院戶外篩檢站抗原快採檢57人，結果全數皆為陰性。
莊素玲說，因案18711今天剛公布確診，針對案18613較親密接觸的3名家人，於居家隔離期間擬加排2次快篩，居隔14天期滿前，也須再做PCR檢測。
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