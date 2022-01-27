遠雄加值園區疫情趨緩 王必勝：低風險公司有條件復工
遠雄加值園區內群聚感染疫情延燒多日，近日疫情已有所趨緩。前進指揮所指揮官王必勝今在臉書表示，先前場勘發現這個園區的防疫條件並不好，因此前進指揮所與遠雄公司迅速做了相關改善。
改善項目包括搭蓋戶外帳篷，以增加用餐及休息空間，避免近距離共餐；利用電梯管控及時間錯開以分流動線；加設多處酒精洗手位置，並加強廁所清消頻率及清潔品質。
另外，也強力要求公司對人員的健康監測，並全力配合前進指揮所律定之快篩檢測。王必勝說，感謝遠雄自貿港公司及加值廠區另外31家公司積極配合，因此低風險公司有條件復工，希望大家攜手早日渡過難關。
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