春節防疫指引出爐 陳時中盼群聚不要太密集

「勤洗手」、「高風險族群盡快接種疫苗」、「探視者與被探視者都應接種兩劑疫苗」！指揮中心祭出春節防疫指令。針對春節防疫，指揮中心指揮官陳時中27日表示，人群只要不要太密集就相對安全，很難追求零風險。此外，首批約3200人份輝瑞口服藥抵台，為亞洲第二個取得輝瑞口服藥的國家。

防疫指引出爐

指揮中心27日公布，因應Omicron新型變異株威脅持續，且國內本土疫情尚未平息，考量春節連假期間團聚交流、遊憩活動頻繁，社區傳播的風險提高，指揮中心特別訂定「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」。

指揮中心指出，一、春節連假期間民眾應落實勤洗手等良好衛生習慣；二、若民眾本身或家人屬於慢性病患者、老年人等風險族群，應儘速接種兩劑疫苗，儘量避免參加可能密集接觸不特定人的聚會或活動。

三、民眾如果要探視上述免疫力較差的對象，建議雙方皆已完整接種疫苗，而探視者也要確認自身沒有身體不適症狀，再行當面探視，探視時雙方都應佩戴口罩，以降低感染傳播的機會；否則建議使用電話或視訊方式取代。

輝瑞口服藥抵台

陳時中宣布，首批約3200人份輝瑞口服藥中午抵台，是亞洲第2個取得藥物的國家，確診患者若具重症風險因子且符合一定條件，可於發病五天內使用，風險因子包括年齡65歲以上、慢性腎臟及肺臟疾病、心血管疾病、BMI大於25等，與默沙東口服藥診治指引一致。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣是亞洲第2個取得輝瑞口服藥的國家，僅次於韓國，先前抵台的默沙東口服藥也是亞洲第2取得，僅次於日本；目前，台灣已同時備有2種口服抗病毒藥物。

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