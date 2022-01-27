為「與病毒共存」做準備 醫：清零減災有必要

與病毒共存是未來的方向，但還需謹慎的防疫措施配合。台灣感染管制學會理事長陳宜君強調，2009年新流感是在疫苗與適當藥物、防治作為多方配合下才達成流感化，面對新冠肺炎，民眾不能完全依賴疫苗、就放棄其他防疫作為。

各國仍高度警戒

陳宜君強調，世界仍處在高度警戒疫情情況，且即使是疫苗高涵蓋率國家，仍面臨病毒快速散播、醫療體系面臨重大壓力，影響其他就醫民眾的權益與健康，「清零是目標、是態度、是承諾」，疫情要走向流感化，需要疫苗、適當藥物與防治作為。

此外，陳宜君說，歐美國家高度相信疫苗可以解決所有疫情問題，因此忽略了手部衛生、配戴口罩等基本防疫作為，導致疫情快速散播、影響整體疫苗與藥物的治療效果，對於歐美「疫情流感化」的訊息要審慎理解，不能完全套用到台灣的現況。

走向流感化需多方配合

對於民眾疑惑疫苗是否有必要全體接種第三劑、甚至第四劑，以及要打到什麼程度才能安心？陳宜君說，即使對全體民眾追加施打疫苗，仍會有某些民眾會因為自身體質因素，不適合接種疫苗，或是接種後無法產生足夠保護力，因此即使覆蓋率再提升，也不能完全依賴疫苗、放棄其他防疫作為。

台灣感染症醫學會理事長王復德則說，流感中有許多病毒也屬於冠狀病毒，現在新冠病毒越來越弱，趨向無症狀、輕症，但病毒不會馬上消失，民眾要朝著往「與病毒共存」的方向努力，而清零、減災等措施都是要讓民眾有時間準備。

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