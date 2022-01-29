本土疫情持續延燒 網友熱議該清零還是共存？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「清零或共存」防疫方針相關話題的網路聲量表現，帶您了解清零與共存的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

近日台灣多縣市爆發本土疫情，雖然疫情升溫，但由於疫苗接種覆蓋率已經較過往提升，不少民眾開始討論是否應該調整防疫策略，對於未來的防疫方針是要「清零」或是轉而與病毒「共存」，引發網友關注。

陳時中呼籲要有共存的準備 引網友兩極反應

觀察近一個月來關於防疫策略應「清零或共存」的討論，首先在1月16日時，前副總統陳建仁在受訪中提到台灣兩劑疫苗接種率破七成，覆蓋率相當高，加上「防疫三寶」—快篩、疫苗、口服藥物已經準備完成，認為民眾不需害怕與病毒共存，言論一出引發諸多網友討論，使該話題延燒至17日。

「清零vs共存」話題 近一個月討論聲量 Social Lab社群實驗室 製圖

到了1月18日國內本土疫情升溫，外界紛紛議論台灣要「持續清零」還是「與病毒共存」，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則回應要有與病毒共存的想法，呼籲大家需做心理準備，因此引爆話題討論聲量高點，其中就有網友表示「與病毒共存？醫療體系承受得了嗎？」、「台灣將與病毒共存？那死亡人數會多少？」，多認為在疫情有逐漸嚴峻的跡象之下，共存恐引來許多未知的風險。

最後，指揮官陳時中於1月22日接受《中央社》記者的專訪，其中被問及之後台灣的防疫政策時，陳時中表示未來將會「以清零為手段，但不當作目標」，認為目標應是避免防疫疲乏、兼顧防疫韌性，同時考慮國家經濟與民眾財產等情況，將防疫做到最好。此話一出引來網友的兩極討論，如「共存也不是不可以，但是我們的配套措施有嗎？」、「力挺共存，堅決反對升級」等，話題討論聲量攀升。

台灣要清零還是共存？ 該承擔哪些風險成一大考量

而對於「維持清零」還是「與病毒共存」，網友分別提出不同的看法與考量。支持「清零」的網友大多認為「染疫後的風險未知」，表示由於每個人的身體狀況不同，Omicron的後遺症又尚未明朗，在還沒完全了解的情況下，貿然共存可能存在一定的風險；另外也有人替「醫療體系」感到憂心，說到「醫護與一線也非常辛苦，如果是『被迫』共存，可以想像會有多混亂？」、「醫療人員會累死」等，認為清零對於第一線、社區地方等醫療量能來說負擔可能相對較小。

「清零vs共存」兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，支持「共存」的民眾表示，目前大部分國家的防疫政策皆已經走向與病毒共存，並指出「世界就剩台灣跟中國還在清零」，認為對經濟等各方面來說，或許該「接軌國外的防疫政策」；此外有部分民眾則認為在「疫苗覆蓋率高」，甚至連口服藥都有的時空背景下，共存是可實施的，並表示「打疫苗時就在提倡所謂的防重症，而且很早就說這個病會是要共存的不是嗎？」、「疫苗打到一定程度就共存了啦」等，認為沒必要追求清零，可漸漸回到過往生活常軌。

無論是選擇清零還是與病毒共存，民眾無不希望能在正常生活與防疫之間取得平衡，盡快回到過往的模式，讓全體國人都可以安心生活，因此現階段最重要的還是做好防疫，保護自己也保護他人。

觀看原文→https://bit.ly/3o30iYZ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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