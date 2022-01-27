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台南近日新增3例病例 市府：疫情已獲有效控制

中央社 / 台南27日電

台南市近日新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台南市政府衛生局長許以霖今天表示，緊急隔離相關接觸者34人，採檢全是陰性，台南疫情已獲有效控制。

許以霖今天在台南市第91次COVID-19一級指揮中心會議中指出，台南於1月24日及25日新增3例本土個案，經防疫人員緊急隔離相關接觸者34人，採檢全是陰性；台南市接著要面對春節連假返鄉人潮。

他表示，1月26日至30日北部返鄉的無症狀台南市民，可憑身分證及1月26日至30日的車票憑證，到台南車站前站、新營車站前站、高鐵台南站2號出口等處領取家用快篩試劑，台南市各診所也都有配送快篩劑。

另外，1月31日除夕至2月6日大年初六，台南市204家醫療院所將協助施打疫苗；2/7日以後，台南市民可至1922網路預約平台和台南COVID-19疫苗預約網頁預約接種疫苗。

台南市長黃偉哲則指示春節期間加強查核相關群聚場所是否落實「實名（聯）制」政策，不聽勸告者確實開罰，絕不能鬆懈造成防疫破口。

衛生局統計，去年5月11日至今年1月26日，台南市違規群聚事件裁罰274件（罰金新台幣1569萬元）、未戴口罩裁罰2310件（罰金677萬7000元）、違反實名制裁罰317件（罰金96萬元）。

觀光旅遊局評估，台南疫情相對穩定，春節假期是國內民眾旅遊首選，去年9月6日至今年1月26日，台南住宿觀光人次達347萬5952人次，預估春節期間觀光人潮將再提高。

新冠肺炎 COVID-19 台南 黃偉哲 新冠疫苗

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