快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

防餐廳群聚感染 確診者到高雄赤鬼用餐隔離66人

中央社 / 高雄27日電

高雄赤鬼牛排館曾有確診者到店用餐，採檢隔離33名員工和33名同時用餐者。高雄市政府今天說明，經風險評估，考量用餐環境與吧檯餐具共用，為避免餐廳群聚感染而匡列。

高雄市政府昨天匡列赤鬼炙燒牛排館高雄博愛店33名員工，及33名曾到店用餐顧客採檢隔離；市府今天說明，曾有2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者在22日到店用餐。

但有媒體報導，赤鬼牛排表示，店家落實實名制，員工服務期間也有戴口罩，並按規定清潔消毒；對於高規格防疫隔離多名員工感到不滿。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19防疫會議會後記者會上強調，是否要求人員隔離是看風險評估，衛生局人員會調閱錄影帶確認餐廳內部桌椅擺設、空氣流通、人員流動、環境清消及吧檯共用餐具等情況評估，為避免再發生餐廳群聚感染情況，才匡列這些人。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，因為餐廳用餐期間大家都沒戴上口罩，且牛排館吧檯餐具共用、也沒有要求取餐時要戴手套，座位又是比較開放的空間，為了避免餐具污染等傳播情況，疫調人員秉持「霹靂手菩薩心」原則，匡列66人隔離。

潘炤穎也說，日前桃園的牛排館才發生餐廳群聚感染，有個案在用餐後3天才確診，期間都有傳播風險；所以盡可能精準評估風險後隔離，避免病毒進到社區。

至於是否會加嚴自助餐吧檯餐廳的防疫措施，陳其邁表示，會持續看整體傳播風險來考量。

赤鬼牛排高雄店稍早也在臉書發布貼文表示，目前所有匡列同仁採檢都是陰性，並配合防疫措施，今天起到2月5日自主停業，2月6日起正常營運；並聲明店家員工都已接種2劑COVID-19疫苗，用餐後也會消毒桌椅、點餐螢幕，且餐具都經高溫殺菌，其他環境也有定時消毒。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

提高防疫！高雄碼頭修造船廠強休11天 受影響勞工可申請津貼

兩人吵架脫口罩造成染疫 陳其邁：大家要心平氣和

高雄新增3移工染疫 陳其邁：進入關鍵期加強港區防疫

2022台灣燈會在高雄 陳其邁：視疫情調整防疫措施

相關新聞

亞東醫院再增1確診 染疫母子檔隔壁房陪病者陰轉陽

板橋亞東醫院日前普篩住院患者，驗出一位病患（案18548）與其陪病兒子（案18560），雖然病房其他同仁及病家25日PC...

礁溪長榮延伸案 北市公布2科大學生擴大採檢結果

中央流行疫情指揮中心今公布，北市新增9例境外移入，年齡介於20多歲至50多歲，男性5名、女性4名，分別自美國（5案）、印...

高雄港區防疫再升級 中島商港區今起禁船舶維修

高雄港區群聚感染個案新增8例，其中3人為高港國內航線外籍船員，3人在PCR一採為陰，接受二採後出海，二採結果為陽，高港緊...

採檢3次才確診 美返台男昨才去過北市東門御園坊金山門市

國內本土疫情升溫，北市今公布一起境外移入個案18648，並公布其確診足跡，該個案前2次採檢均為陰性，第三次採檢才檢驗出陽...

高雄新增8例 一對母子都因接觸指標個案男童染疫

高雄今天新增8例，其中4人為同住家人，3人是賽鴿貨船上的印尼籍船員，1人是在旗津社區與造船廠員工接觸感染。其中案1868...

錢都群聚案成西堤翻版？鄭文燦：2案不同

桃園爆發錢都涮涮鍋群聚感染，被認為是西堤案翻版。桃園市長鄭文燦今強調，「錢都涮涮鍋跟西堤餐廳案不同」，西堤餐廳因有員工確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。