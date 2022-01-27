礁溪長榮酒店群聚案足跡 增新月廣場礁溪麥當勞
宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚。宜蘭縣政府今天公布確診者新足跡，其中包含宜蘭市的新月廣場、礁溪鄉的麥當勞，提醒民眾注意。
宜蘭縣衛生局發布新聞稿指出，礁溪長榮鳳凰酒店群聚案，今天沒有新增確診者，仍維持5個確診個案，分別是案18443、案18468、案18479、案18494、案18495。其中，案18479、案18494及案18495今天有新增的足跡。
案18479曾於1月17日凌晨0時，前往蘇澳港華姐黑輪攤。
案18494於1月19日凌晨0時，前往礁溪鄉湯圍溝公園水景廣場，1月21日深夜到過麥當勞礁溪店。
案18495於1月13日下午2時，前往礁溪鄉礁溪路5段的路易莎咖啡礁溪店（外帶）；1月14日下午近4時至晚間7時，出現在新月廣場，提醒若有相同足跡的民眾注意自身健康。
衛生局表示，為保護縣民健康，縣長林姿妙已指示縣府與各醫療院所協調，除了大年初一、初二之外，其餘過年期間都可以施打疫苗。
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