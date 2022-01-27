快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

礁溪長榮酒店群聚案足跡 增新月廣場礁溪麥當勞

中央社 / 宜蘭縣27日電

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚。宜蘭縣政府今天公布確診者新足跡，其中包含宜蘭市的新月廣場、礁溪鄉的麥當勞，提醒民眾注意。

宜蘭縣衛生局發布新聞稿指出，礁溪長榮鳳凰酒店群聚案，今天沒有新增確診者，仍維持5個確診個案，分別是案18443、案18468、案18479、案18494、案18495。其中，案18479、案18494及案18495今天有新增的足跡。

案18479曾於1月17日凌晨0時，前往蘇澳港華姐黑輪攤。

案18494於1月19日凌晨0時，前往礁溪鄉湯圍溝公園水景廣場，1月21日深夜到過麥當勞礁溪店。

案18495於1月13日下午2時，前往礁溪鄉礁溪路5段的路易莎咖啡礁溪店（外帶）；1月14日下午近4時至晚間7時，出現在新月廣場，提醒若有相同足跡的民眾注意自身健康。

衛生局表示，為保護縣民健康，縣長林姿妙已指示縣府與各醫療院所協調，除了大年初一、初二之外，其餘過年期間都可以施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 宜蘭

延伸閱讀

踩點範圍驚人！5確診者趴趴走兩禮拜 北市80處足跡一次看

大陸麥當勞將推香菜冰旋風 網友：你再也不是我愛的麥當勞

再爆2人！礁溪長榮確診學生與17人聚餐 北市公開足跡

只賣5天！麥當勞「香菜冰旋風」2月挑戰極限　網友：香菜控都沉默了

相關新聞

亞東醫院再增1確診 染疫母子檔隔壁房陪病者陰轉陽

板橋亞東醫院日前普篩住院患者，驗出一位病患（案18548）與其陪病兒子（案18560），雖然病房其他同仁及病家25日PC...

礁溪長榮延伸案 北市公布2科大學生擴大採檢結果

中央流行疫情指揮中心今公布，北市新增9例境外移入，年齡介於20多歲至50多歲，男性5名、女性4名，分別自美國（5案）、印...

高雄港區防疫再升級 中島商港區今起禁船舶維修

高雄港區群聚感染個案新增8例，其中3人為高港國內航線外籍船員，3人在PCR一採為陰，接受二採後出海，二採結果為陽，高港緊...

採檢3次才確診 美返台男昨才去過北市東門御園坊金山門市

國內本土疫情升溫，北市今公布一起境外移入個案18648，並公布其確診足跡，該個案前2次採檢均為陰性，第三次採檢才檢驗出陽...

高雄新增8例 一對母子都因接觸指標個案男童染疫

高雄今天新增8例，其中4人為同住家人，3人是賽鴿貨船上的印尼籍船員，1人是在旗津社區與造船廠員工接觸感染。其中案1868...

錢都群聚案成西堤翻版？鄭文燦：2案不同

桃園爆發錢都涮涮鍋群聚感染，被認為是西堤案翻版。桃園市長鄭文燦今強調，「錢都涮涮鍋跟西堤餐廳案不同」，西堤餐廳因有員工確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。