快訊

感染源不明！桃園確診女北市足跡曝光 曾搭捷運、赴西門町餐館

圍堵疫情逾8千人正隔離 陳時中盼減少病毒留社區

中央社 / 台北27日電

指揮中心指揮官陳時中今天表示，因圍堵Omicron變異株疫情，目前正在居家隔離人數約8100人。他強調，地方政府積極匡列，盼盡量減少留在社區的病毒。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，春節前返台人潮，使境外移入個案持續增加；同時本土Omicron變異株疫情持續，桃園、高雄、雙北與宜蘭都發生群聚。

媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會會上提問，目前居家隔離與檢疫人數，過年期間有多少人可能得在防疫旅館或集中檢疫所度過。

陳時中回應，因應本土疫情，地方政府積極匡列，故隔離人數增加較快，如台北市已隔離1000多人，且因為近期本土疫情，目前正在隔離中約有8100人，每天略有變化。至於居家檢疫人數目前約2.4萬人。

陳時中說，COVID-19疫情2年來，曾經居家隔離的人數約10萬人，曾居家檢疫的人數約100萬人。

媒體也詢問，本次疫情波及校園與補習班，兒童與青少年獨自隔離，情緒可能不穩定，陳時中是否會前往探視。

陳時中說，加強版的集中檢疫處所有護理人員協助，心理有不平衡之處可予以輔導；若生活無法自理者，則會請家長陪伴；目前統計有約100名幼兒園幼童、小學生約202人、國中生約160人染疫。

陳時中說，目前兒童青少年染疫人數還不算太多，應可得到適當照顧；他也表示，確診者隔離處所屬高風險，更要盡量避免人流，故他不太適合前往。

陳時中說，國外疫調顯示，短短幾秒鐘擦身而過可能染疫，卻也有親密關係者沒染疫，變異非常大，COVID-19病毒之所以詭異難防，就是傳播上令人捉摸不定，各國都很傷腦筋。

陳時中表示，目前就是有多少證據就盡量匡列，盡力圍堵疫情，加上疫苗施打愈多，個人防禦力愈好，以及新進藥物可讓染疫後更有保障，多方向努力，才能控制疫情。

另媒體再度提問，台南針對未落實實聯制開罰，陳時中重申，違規裁處是授權地方政府，地方政府可採勸導或開罰新台幣3000至1.5萬元，或根據不同情境開罰6萬至30萬元；中央則強調餐廳若未落實實聯制，經勸導不聽就停止內用。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 Omicron變異株 居家隔離

延伸閱讀

3200人份輝瑞口服藥到貨 台灣已備6種抗疫藥物

本土疫情「2大+2小」仍燒！北市升2.5級 中央願授權

BNT全數到貨 陳時中：比原先多24萬劑

陳時中：兩年買4,000萬劑新冠疫苗

相關新聞

桃園確診女感染源不明 還到蔡英文也去過的天天利餐廳

國內本土疫情升溫，桃園市一名20多歲女性（案18555）日前自行快篩後陽性，再到醫院採檢確診，Ct值28，感染源不明，北...

本土疫情「2大+2小」仍燒！北市升2.5級 中央願授權

目前春節國內防疫警戒不升級，北市宣布規劃「2.5級」，一旦有狀況就公布，指揮中心指揮官陳時中說，目前國內有「兩大、兩小」...

高雄+8！足跡遍布高鐵左營站、超商、郵局、區公所

今天全台新增21例本土確診個案，高雄港區群聚感染個案新增8例，高雄市長陳其邁表示，家庭群聚感染為4例，另有3位國內航線外...

國外染Omicron者二成腦霧？ 羅一鈞：國內未有相關回報

新冠肺炎病毒不斷變異，現正流行的Omicron變異株雖然感染後症狀多為輕症，但先前國外研究統計發現約兩成Omicron確...

高雄新增3移工染疫 陳其邁：進入關鍵期加強港區防疫

高雄港群聚傳播疫情持續擴大，高雄今天新增8例，跟昨天一樣，主要來自陽性個案的家人群聚或與工作職場接觸有關。高雄市長陳其邁...

採檢3次才確診 美返台男昨才去過中正東門御園坊

國內本土疫情升溫，北市今公布一起境外移入個案18648，並公布其確診足跡，該個案前2次採檢均為陰性，第三次採檢才檢驗出陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。