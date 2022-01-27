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輝瑞抗病毒藥到3200人份 張上淳：亞洲首個擁2藥物國家

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆謝承恩／台北即時報導
張上淳表示，我國是繼韓國後亞洲地區第二個取得的國家，是亞洲首個同時有輝瑞和默沙東兩種藥物的國家。圖／指揮中心提供
張上淳表示，我國是繼韓國後亞洲地區第二個取得的國家，是亞洲首個同時有輝瑞和默沙東兩種藥物的國家。圖／指揮中心提供

再添抗新冠肺炎利器！指揮中心指揮官陳時中今天宣布，輝瑞的口服抗病毒藥物「Paxlovid」於中午到貨3200人份。專家小組召集人張上淳表示，我國是繼韓國後亞洲地區第二個取得的國家，是亞洲首個同時有輝瑞和默沙東兩種藥物的國家。

張上淳表示，輝瑞的藥物適用於具任一重症風險因子12歲以上、40 公斤以上，未使用氧氣、發病五天內的輕中症病人；重症風險因子包括年齡65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(含高血壓)、慢性肺疾、BMI大於25，或12至17歲兒童青少年BMI超過同齡第85百分位)、其他影響免疫功能疾病或已知重症風險因子者。

張上淳表示，目前治療指引內建議優先選擇是注射型瑞德西偉，或輝瑞口服抗病毒藥物，另外還準備兩種單株抗體。不過單株抗體在體外實驗看到對Omicron中和效果不理想的，因此對於確定或懷疑感染Omicron變異株的病人，不建議使用兩種單株抗體，再來是默沙東抗病毒口服藥物。

張上淳說，藥物有其好處跟注意之處，藥物間可能交互作用，包括心臟血管疾病藥物、神經精神疾病用藥等，因此民眾若有長期使用的藥物，一定要告知主治醫師來判斷。除了指揮中心會發醫界通函告訴醫師說物使用方式外，相關醫學會也已經準備辦理研討說明會，讓第一線醫師更清楚藥物如何在適當時機使用。

陳時中說，現在準備藥物包括口服藥抗病毒藥物、瑞德西韋，也包括清冠一號都是處方藥，藥物準備上指揮中心積極尋求有效、多樣性，隨病毒變異時使用藥物自然不同，一定要跟醫師好好商量，遵從醫囑得到最好效果。

張上淳表示，我國是繼韓國後亞洲地區第二個取得的國家，是亞洲首個同時有輝瑞和默沙東兩種藥物的國家。圖／指揮中心提供
張上淳表示，我國是繼韓國後亞洲地區第二個取得的國家，是亞洲首個同時有輝瑞和默沙東兩種藥物的國家。圖／指揮中心提供
使用對象。圖／指揮中心提供
使用對象。圖／指揮中心提供
用藥建議。圖／指揮中心提供
用藥建議。圖／指揮中心提供

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