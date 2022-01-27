桃園再增13人確診！ 錢都涮涮鍋跟加貝爾幼兒園同群聚

本土確診今日新增21例個案，其中高雄港職場及家庭衍伸個案有8例，桃園則增加13例個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，較大變化的是「加貝爾幼兒園」跟「火鍋餐廳群聚」串起來，新增8例個案。

另外龍潭退休人員相關增1例，他曾經有過餐廳足跡和家庭確診者，其中負責人案18645確診。另外大變化的案18135確診者，被發現在錢都涮涮鍋餐廳染疫，昨天已累計5人確診，後續增加案18530等幼兒園相關確診者。

陳時中說，透過確診足跡仔細核對後，發現原本「加貝爾幼兒園」和「錢都涮涮鍋」兩個圈圈，來源不清楚，後續變成同一個群聚，希望衛生局透過疫調早日釐清。

另外桃園有三個單獨個案，關聯還在疫調中。而宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚，初步做基因定序皆一致，至於案18495 延伸案18521確診後，再增一人確診位在桃園，廣泛來講，桃園今日已新增13例個案。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，此外高雄港相關個案新增8例，大部分同職場或家人或工作接觸，都沒有不明感染源個案。 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供

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