快訊

雪上加霜！才有確診者來過 台北101大樓地下室傳火警

高雄增8例確診！26處足跡郵局、區公所入列 曾搭這班高鐵赴南港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土+21例！ 境外43例 境外陽性率4.07%

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
國內新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

國內新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入個案中，落地採檢15例、居家檢疫有27例，檢疫後有1人是很久的個案。今日上午有5個航班入境，陽性率4.07%。

指揮中心表示，今日新增本土個案為11例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為21例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(14例)、印度(3例)、越南、印尼、英國及法國(各2例)、衣索比亞、坦尚尼亞、新加坡、土耳其、菲律賓、南非、芬蘭、日本(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於去(2021)年5月2日至今(2022)年1月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,581,517例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,562,679例排除)，其中18,566例確診，分別為3,518例境外移入，14,994例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18418，再次採檢為陰性，改判排除)，累計123例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

入境篩檢結果。圖／指揮中心提供
入境篩檢結果。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
入境篩檢結果。圖／指揮中心提供
入境篩檢結果。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

直播／今本土+21確診、43例境外移入 無死亡個案

桃市府公布疫調足跡 曾赴菜市場、健身房等29處

確診男大生與指標個案足跡傳重疊 陳其邁：兩人互不識

旗津社區篩檢率今天可過半 陳其邁：社區風險相對低

相關新聞

本土疫情「2大+2小」仍燒！北市升2.5級 中央願授權

目前春節國內防疫警戒不升級，北市宣布規劃「2.5級」，一旦有狀況就公布，指揮中心指揮官陳時中說，目前國內有「兩大、兩小」...

高雄+8！足跡遍布高鐵左營站、超商、郵局、區公所

今天全台新增21例本土確診個案，高雄港區群聚感染個案新增8例，高雄市長陳其邁表示，家庭群聚感染為4例，另有3位國內航線外...

國外染Omicron者二成腦霧？ 羅一鈞：國內未有相關回報

新冠肺炎病毒不斷變異，現正流行的Omicron變異株雖然感染後症狀多為輕症，但先前國外研究統計發現約兩成Omicron確...

高雄新增3移工染疫 陳其邁：進入關鍵期加強港區防疫

高雄港群聚傳播疫情持續擴大，高雄今天新增8例，跟昨天一樣，主要來自陽性個案的家人群聚或與工作職場接觸有關。高雄市長陳其邁...

兩人吵架脫口罩造成染疫 陳其邁：大家要心平氣和

高雄今新增8例本土確診個案，高雄市長陳其邁記者會接受媒體提問時說，前幾天有旗津染疫個案就是因為吵架，造成阿桑傳染，還連帶...

台南疫情相關檢測都陰性 黃偉哲：暫時可以鬆一口氣

台南市肉圓店女員工染疫發病之後趴趴走，防疫人員原本相當擔心疫情可能擴散，但目前為止相關接觸者，除了她的先生之外，檢驗結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。