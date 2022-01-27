傳LV不願提供賓客名單 黃珊珊：溝通後已配合

時尚品牌Louis Vuitton 21日於台北101舉辦活動，25日發現出席活動的雜誌編輯確診，事後傳出LV不願提供賓客名單。台北市副市長黃珊珊今受訪時說，在溝通協調後主辦單位有配合，該案發病前的足跡都有匡列，所以昨天才會有這麼多人被通知採檢、居隔，若都陰性就是好消息。

黃珊珊說，程序上都會要求業者要提供出席名單，其實過程中會有溝通協調，活動主辦方後來也都有配合，還強調「沒有單位可以拒絕，因為傳染病防治法非常嚴厲」，真的有重大情節就會開罰，通常在溝通後都能順利處理。

黃珊珊表示，確診的雜誌編輯發病時間長，發病前足跡幾乎都有匡列，所以昨天才會這麼多人被被通知採檢或居隔，也因為這次匡列範圍太大、人數太多，所以速度比較慢，就算擔心沒用，只能一個一個盡量匡列，今天會有更進一步的採檢結果，有陽性才值得擔心，如果都陰性都是好消息。

另外，北市南川麵館的2位確診者是隔桌坐，中間客人卻沒確診，台北市長柯文哲昨天指出可能是打了疫苗。黃珊珊今天說，2名確診者有無進一步接觸並沒有監視器可以查，只能說在同一個麵館，但有無接觸或是環境汙染，加上中間還有隔空位，從西堤群聚的經驗來看，2人是在不同區塊確診，是否為環境或員工帶病毒也不確定，市府不會預設任何立場。

黃珊珊說，因為沒有監視器，只能猜測各種狀況，因為沒有監視器，所以才會說可能是疫苗發生作用，否則不會只有一個人被傳染確診，呼籲民眾增加自己免疫力，盡速打疫苗，也是保護自己的方法。

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