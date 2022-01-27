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北市衛生局「擠牙膏」揭足跡惹議 黃珊珊：真的很忙

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
黃珊珊說，黃珊珊強調「衛生局真的很忙」，每天要匡列上千人、安排200多人居隔，這不是小工程，他們必須要彙整。記者鍾維軒／攝影
黃珊珊說，黃珊珊強調「衛生局真的很忙」，每天要匡列上千人、安排200多人居隔，這不是小工程，他們必須要彙整。記者鍾維軒／攝影

台北市副市長黃珊珊今早發布確診足跡，要求已被匡列的200多名居隔者暫勿移動，甚至比北市衛生局還早公布，外界質疑衛生局「擠牙膏式」揭露資訊。黃珊珊今受訪時表示，因為防疫計程車沒辦法一次出動200輛，居隔風險高，因此才希望被匡列者不要移動；黃珊珊也替衛生局緩頰，強調「衛生局真的很忙」，疫調不是小工程，所以作業比較慢。

黃珊珊表示，昨天匡列居家隔離者有200多位，是希望他們不要移動，因為居隔風險高，要等北市府安排防疫計程車到家裡接送，既然被通知就暫時不要移動，因為防疫計程車沒辦法一次出動200多輛，要多花點時間。

不過外界質疑，衛生局總以「擠牙膏」方式公布足跡，甚至比黃珊珊個人社群平台慢好幾拍。黃珊珊說，有些足跡是其他縣市已經先公布，由於Omicron比較嚴重，只要是公共場域，北市原則上都會公開。

黃珊珊強調「衛生局真的很忙」，每天要匡列上千人、安排200多人居隔，「這不是小工程，他們必須要彙整，每個行政區都有作業，要調查完畢才能公布，萬華區有萬華區的作業、中正區有中正區的作業，所以會比較慢一點」。

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