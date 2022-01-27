北市已規劃「2.5級」SOP 有狀況就公布「春節做法」
桃園市政府昨日表示，因為餐廳成為傳播途徑，將加嚴內用規範。對此，台北市副市長黃珊珊受訪時說，北市也有餐廳足跡，防疫警戒2.5級的SOP也已經規劃好，明天早上會討論，若有狀況會在春節期間公布新做法讓民眾依循。
另外，台南市長黃偉哲昨天說，將針對沒做實聯制的顧客開罰。「做的到再說吧」黃珊珊表示，實聯制是針對業者，若要查核消費者有無使用，將繪花費相當大的人力、物力，基層已經很辛苦了。
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