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桃園餐廳有不明感染源 鄭文燦：目前沒有禁止內用規劃

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天表示，餐廳目前沒有禁止內用規劃。圖/翻攝自鄭文燦臉書
桃園市長鄭文燦今天表示，餐廳目前沒有禁止內用規劃。圖/翻攝自鄭文燦臉書

桃園新冠肺炎疫情未退燒，多條傳播鏈與餐廳有關，市長鄭文燦今早表示餐廳防疫規範已經加嚴，目前沒有禁止內用的規劃。

桃園除了聯邦銀行健行分行員工去西堤牛排衍生其他用餐民眾職場或家庭群聚感染事件，龍潭退休人員、八德錢都涮涮鍋介壽店和加貝爾幼兒園目前疫調也都跟餐廳有關聯，市府昨天宣布餐廳內用座位減半、離座必須戴口罩和餐廳附設卡拉OK停用等規定。

鄭文燦今早表示，目前的疫情雖然有不明感染源，但餐廳內用規定已經加嚴，29日起實施，沒有禁止內用的規劃。

另外，有關移工防疫安全部分。鄭文燦表示，桃園正在進行50人以上的移工企業第一輪快篩，總共要檢驗44297人，目前有2人快篩結果陽性，進一步PCR採檢後，一人陰性、一人檢查中。接下來還會進行20人以上移工企業的快篩，執行完畢之後，大概會有8萬人左右完成快篩。

新冠肺炎 COVID-19

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