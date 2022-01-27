高雄某國中採檢34名接觸者 截至目前全陰
高雄仁武區一所國中昨晚出現三輛大巴士載離師生，高雄市衛生局證實是確診者就學的學校，這名確診者應為昨天公布確診案例中的10多歲國中生，衛生局匡列34名接觸者採檢後居家隔離，檢驗結果今早陸續出爐，截至目前未驗出陽性。
高雄市政府26日公布新增11人確診，其中一名是10多歲國中生，Ct值15.9、無症狀，21日晚上曾到仁武學仁電腦文理短期補習班、三民區鼎中路無名鴨肉料理店。
高雄市衛生局昨晚針對可傳染期兩天到校的34人安排採檢隔離，因3輛大巴士突然出現國中校門外載人，照片被貼上臉書「仁武大小事」社群，引起側目。
衛生局今早表示， 高雄目前全市有1220人居家隔離列管，仁武區這所國中共安排34人採檢後居家隔離，截至目前檢驗結果未出現陽性。
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