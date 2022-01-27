5足跡狂發近2千簡訊 憂感染者趴趴走 黃珊珊發尋人啟事

本土疫情延燒，台北市確診房仲、宜蘭礁溪群聚鏈擴大，台北市副市長黃珊珊昨天公布台北市多名確診者高達數十處的公共場域足跡，並憂心社區恐還有感染者趴趴走，加上快過年，台北市副市長黃珊珊今天上午也在臉書呼籲將近兩千人，曾疑似足跡重疊的民眾，儘速前往七大院區做採檢。

黃珊珊說，1／12及1／14曾造訪中國科技大學的822位市民朋友，請在接獲通知後於2日內，儘速自行前往臺北市7大院區進行採檢，採檢報到時間是上午8點30分至11點，並出示細胞簡訊，記得帶身份證件及相關費用，若有任何問題都可以向文山區健康服務中心2234-3501或防疫專線2375-3782洽詢，也要提醒大家如果有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、或嗅/味覺異常等疑似病症，請向醫師評估採檢、撥打1922或向衛生局、所洽詢。

黃珊珊也提到，另外有313位市民朋友， 曾在1／18造訪全家長賓店 ，1／21造訪大食代廣場，請收到此細胞簡訊的民眾，也儘速前往7大院區篩檢，若有問題可向中山區健康服務中心2501-4616或防疫專線洽詢，有疑似症狀，也務必請醫師，或打1922先評估再採檢。

黃說，此外還有681位市民朋友， 1／19曾造訪阿圖麻油雞(台北博愛店) ，1／21曾造訪遠東百貨台北寶慶店B1美食街，請在接獲通知後，填寫下列問卷(https://forms.gle/X56gUyL75MZ8uzxU7)，並儘速採檢，如有疑問可向防疫專線或中正區健康服務中心 2321-5158 洽詢。

黃珊珊提醒，民眾朋友要加強自我健康監測，若有疑似症狀，請做好自身防護，再到所在縣市的醫院評估採檢。由於Omicron傳染力較強，加上感染後多為輕症（類似感冒）或無症狀，較容易被輕忽，務必請各位市民朋友接到簡訊後，依照上面的指示前往各院區採檢。

黃說，盡早採檢才能有效把病毒控制，避免擴散。最後還是提醒大家出門在外，記得加強消毒，酒精不離身！ 台北市副市長黃珊珊今天上午也在臉書呼籲將近兩千人，曾疑似足跡重疊的民眾，儘速前往七大院區做採檢。 圖／引用自黃珊珊臉書 台北市副市長黃珊珊今天上午也在臉書呼籲將近兩千人，曾疑似足跡重疊的民眾，儘速前往七大院區做採檢。 圖／引用自黃珊珊臉書

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