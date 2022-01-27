高雄左營區牛排館有確診者足跡 匡列66人篩檢陰性

高雄一家連鎖牛排館傳出員工昨晚在店外集合後，穿著隔離衣搭乘巴士離去。高雄市政府衛生局表示，曾有確診者到餐廳用餐，匡列員工33人及同時段用餐顧客33人採檢隔離，目前篩檢都陰性。

高雄市左營區某知名連鎖牛排館員工向中央社記者證實，因接獲店家通知，帶著行李到店家門口集合，後來穿著隔離衣後，搭乘遊覽車離去。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天告訴中央社記者，經疫調發現曾有確診者到這家牛排館用餐，匡列員工33人及同時段用餐顧客33人採檢隔離，目前篩檢皆陰性。

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