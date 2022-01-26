踩點範圍驚人！5確診者趴趴走兩禮拜 北市80處足跡一次看
台北市今（26）日防疫記者會上，總共公布了5名確診者足跡高達80處，從本月11日開始至24日共13天，初步大約匡列千人，北市衛生局呼籲，民眾若有足跡重疊應做自我健康管理，若有身體不適，應購買家用快篩採檢或至北市7醫院採檢站採檢。
雜誌社編輯（案18518）
雜誌社編輯被確診房仲（案18375）帶看房染疫，很早就出現症狀一直看醫生，卻被誤診為胃食道逆流，曾出席多場時尚活動，足跡涉及範圍達40處十分驚人。台北市副市長黃珊珊表示，初步匡列100多人，待主辦單位給名單後將續匡列。
礁溪長榮酒店實習生與友人（案18589與案18611）
礁溪長榮酒店員工案18495與案18521聚餐，案18521又與另外17人聚餐，導致同樣也就讀科技大學的案18589、案18611確診。北市衛生局今也公布其2人公共場域足跡。
礁溪長榮酒店實習生女友人（案18521）
由於案18521非北市個案，是桃園案例，北市衛生局今再公布其個案於1月17日至23日在台北的公共場域足跡。
松山幼兒園老師（案18590）
案18590為49歲女性，Ct值18，是一名幼兒園及補習班的老師，曾與確診房仲的新北蘆洲確診男友人在同一個餐廳吃飯，該個案1月25日確診，目前收治於隔離病房中。
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