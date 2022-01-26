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Omicron遍地開花！ 林氏璧：將出現更多不明感染源

聯合新聞網 / 綜合報導
林氏璧認為目前疫情已經「多點開花」，病毒可能已經悄聲無息地進入社區。記者黃仲明／攝影
林氏璧認為目前疫情已經「多點開花」，病毒可能已經悄聲無息地進入社區。記者黃仲明／攝影

今（26）日新增46例本土確診，前台大醫院感染科醫師林氏璧在臉書撰文，認為疫情開始走向「多點開花」，預言未來恐將看見北台灣出現更多感染源不明的確診案例。

羅一鈞說明，據基因定序結果，目前共10條獨立的Omicron變異株傳播鏈，且圓山房仲與礁溪酒店兩起群聚的Omicron病毒株不同。對此，林氏璧分析，「我比較意外的是圓山房仲和礁溪長榮都是不同的病毒株，而不是從機場散出來的（至少桃園的應該都是）。」他直言，這代表的確是「多點開花」，病毒已不知不覺地鑽進社區，不像5月時各地病毒株都是同一株。

林氏璧認為，雖然此波疫情可能升溫，但他不覺得一定要升到三級警戒，「若進入較大規模社區傳播，我想我們的目標很明顯就是從清零轉到減災，壓平流行曲線。」他也建議，國家不升三級，民眾可以自己升，「自己回到去年五月的防疫強度，餐廳不內用，自行躲在家中追劇過年。」

林氏璧強調，只要能保持一定的NPI（非藥物介入治療），包括戴好口罩、手部消毒、隔離檢疫等防護措施，且越多人打好第三劑疫苗，此波疫情傳染的速度就有機會不會指數型上升。

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