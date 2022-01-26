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北市258人與科大確診者足跡重疊 遭居家隔離

中央社 / 台北26日電
台北市副市長黃珊珊。聯合報系記者林麗玉／攝影
台北市副市長黃珊珊。聯合報系記者林麗玉／攝影

台北市政府今天公布2名科大生足跡，副市長黃珊珊表示，有258人與他們足跡重疊，曾到過S-DARTS TAIWAN飛鏢專賣店等地，呼籲接到通知後勿外出，等候通知送往旅館居家隔離。

台北市副市長黃珊珊今天晚間在臉書發文表示，有258人曾經與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案18589及案18611的足跡重疊，包含馨洹音樂技藝短期補習班、蔡佩芳國際髮型沙龍、Touch撞球飛鏢運動館、S-DARTS TAIWAN飛鏢專賣店、鍋in百元風味火鍋、89 LOOP Sports Bar美式餐酒館。

黃珊珊指出，這258人請於接獲通知後，暫時待在家中勿外出，等候專人聯繫確認個人資料、安排採檢及後送防疫旅館居家隔離事宜，若有問題可向文山區健康服務中心或防疫專線洽詢。

此外，黃珊珊提醒，20日曾造訪鷹流東京醬油拉麵蘭丸的144人，請在接獲通知後儘速自行前往7家醫院進行公費採檢，到院時須出示簡訊。

黃珊珊表示，另有837人曾造訪巧雅麵食館（西寧南路）、RS電子競技館（西門店）、築間幸福鍋物（西門町店）及薩利亞（西門店），請在接獲通知後，儘速自行前往採檢，一樣須出示簡訊。

衛生局補充，案18611為全家辛亥店店員，最後到店日為23日晚間，提醒民眾注意，而案18589因打工時為非傳染期，故不另行公布。

礁溪長榮鳳凰酒店1名染疫員工傳染給就讀北市某科大的友人（案18521）後，案18521又參加聚會，導致就讀某科大的案18589及案18611確診。

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊

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