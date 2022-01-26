高雄國內線貨船3外籍船員確診 感染源尚未釐清
高雄港1艘國內線貨船今天有3名船員COVID-19篩檢結果為陽性，已緊急召回送醫治療；船上另7名船員，再次採檢確認陰性後，送至防疫旅館，感染源問題則待釐清。
台灣港務公司今天透過新聞稿指出，有1艘國內線貨船3名外籍船員在昨天採檢後，於今天接獲採檢結果通知，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），均已入住負壓隔離病房醫治，感染源尚未釐清。
港務公司並指出，其餘2名外籍與5名本國籍船員，已由專車送至34號碼頭篩檢站再次篩檢，確認陰性後，送至防疫旅館，並請船公司通知家屬配合後續防疫措施。
據了解，這艘貨船是載運賽鴿，均在國內活動，今天早上已離港放鴿，經通知船員確診後，提早返回高雄港。
港務公司也指出，應交通部常務次長祁文中要求，即日起所有登船人員下船後均須快篩；並落實檢查進入港區人員的篩檢情形，應篩檢未篩檢、或逾期未篩檢人員，不得進入管制區，並將違規名單交由警察單位及衛生機關裁罰處分。
港務公司也說，高雄港今天在港的低風險船舶（國內航線於國內航行，無國外航行紀錄）共8艘，船員99人，航港局已要求所有船員完成PCR檢測，並將請船公司建立船員家屬名單，通知家屬配合篩檢。
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