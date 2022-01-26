高雄擴大篩檢逾4萬人 確診者皆與港區接觸相關
高雄市長陳其邁今天公布高雄擴大社區篩檢情況，共已篩檢逾4萬人，其中15人陽性，除6個匡列隔離者，其餘9人皆有港區接觸史；陳其邁說，判斷社區風險較不高。
陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）說明高雄市擴大篩檢結果，全高雄市共已採檢4萬852人，其中15人呈陽性，有6人是匡列隔離後檢出，2人在社區篩檢站篩檢確診，7人是中島商港區相關接觸風險者。
陳其邁說明，市府在34、118、36、55、38號碼頭與貨櫃屋、中信高鼎場等地採檢有出入中島商港區或修、造船廠區等相關接觸風險者，陳其邁說，共已採檢1萬7583人，7人確診，545人檢驗中。
高雄市政府近期也在旗津多處、西岸碼頭、臨海新村、前鎮漁民中心等地設立社區篩檢站。陳其邁說，旗津區居民篩檢率在昨天晚上已達47%、預計今天可以過5成；其中共有2名社區民眾確診，都是職場接觸者，在疫調還在同步進行時，自行到站篩檢確診。
針對社區篩檢結果，陳其邁表示，原本擔心中島商港區或修、造船廠區的風險可能進入旗津社區，但現在社區篩檢站陽性率為0.034%，代表社區目前風險比較不高。
針對旗津區呼吸道症狀、至診所就醫者，陳其邁說，共有869人，其中已採檢完成的806人都是陰性，63人尚未採檢。高市府並在診所提供居家快篩試劑，到昨天為止共有1834人進行居家快篩，其中有6人快篩陽性，但是到醫院PCR採檢皆為陰性，目前沒有發現任何確診個案。陳其邁說，由此看來，高雄社區目前看起來是安全的。
高市府並以簡訊通知在旗津修、造船廠區工作遭匡列者。潘炤穎說，到今天中午為止已發出超過2400多通簡訊，昨天寄出1800多通，已有1500多人到檢，其餘則是已匡列過的自主健康管理或居家隔離者。
陳其邁表示，請有接獲簡訊的民眾務必配合市府進行3階段篩檢，第1次篩檢後，隔3天後再次採檢，隔3天再快篩；並期間須進行加強自主健康管理，勿搭乘大眾交通工具、到人潮擁擠處，也要避免與家人共用餐具。
陳其邁也說，這次在高雄造成群聚事件的Omicron菲律賓變異株傳染力非常強，高雄面臨嚴峻挑戰，拜託民眾要持續配合市府進行防疫，並戴好口罩、做好個人防護。
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