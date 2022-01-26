再爆2人！礁溪長榮確診學生與17人聚餐 北市公開足跡

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案延燒，台北市副市長黃珊珊今受訪表示，礁溪長榮鳳凰酒店確診員工案18495與案18521聚餐，案18521又與另外17人聚餐，導致同樣也就讀北市科技大學的案18589、案18611確診。北市衛生局今也公布其2人公共場域足跡。

衛生局說明，案18589、案18611於1月22日至24日北市公共場域足跡，1月22日大安區馨洹音樂技藝短期補習班；1月22日及23日曾到Touch撞球飛鏢運動館；1月24日曾到大安區S-DARTS TAIWAN飛鏢專賣店、中正區鍋in百元風味火鍋、中正區89 LOOP Sport Bar 美式餐酒館。

礁溪長榮鳳凰酒店發生群聚案，其中案18495、案18521為中國科技大學學生，曾於12日、15日到校，並於17日逛遍信義區新光三越、微風信義。

台北市副市長黃珊珊今上午受訪時表示，因個案18521曾與17個人聚餐，目前已有3人確診，14人居家隔離；下午防疫記者會上再次說明，案18589與礁溪酒店疫情有關，該個案是因朋友確診而匡列採檢陽性。

案18589同樣是科技大學學生，最後到校日為1月7日，是一名超商店員；案18611也是就讀同一所科技大學學生，最後到校日為1月21日，也是超商店員，但與案18589不同超商，其2人工作職場稍晚公布。

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