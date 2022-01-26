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涉及範圍驚人！確診雜誌編輯滿滿足跡曝 頻繁搭捷運、逛百貨

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不只南川麵館！松山幼兒園老師足跡 還有南港素食店

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛公布確診松山幼兒園老師公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市衛公布確診松山幼兒園老師公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

台北市松山區一名幼兒園老師（案18590）曾南川麵館用餐，與確診房仲的新北蘆洲確診友人有相同足跡，北市衛生局今公布其北市公共場域足跡，並呼籲民眾若有足跡重疊應做自我健康管理，若有身體不適，應購買家用快篩採檢或至北市7醫院採檢站採檢。

衛生局說明，案18590於1月21日至23日北市公共場域足跡，1月21日、22日、24日曾搭乘捷運自後山埤站至國父紀念館站；1月21日到松山區南川麵館用餐。

1月22日在松山區普林斯頓高中附設私立點點幼兒園、搭乘捷運忠孝敦化站至後山埤站；1月23日南港區全國健康素食南港玉成店、美廉社南港玉成店、玉成公園。

1月24日統一超商新育商門市、私立點點文理短期補習班、捷運小巨蛋站至松山站、金仙滷肉飯玉成店。

案18590為49歲女性，Ct值18，是一名幼兒園及補習班的老師，曾與確診房仲的新北蘆洲確診男友人在同一個餐廳吃飯，該個案1月25日確診，目前收治於隔離病房中。

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