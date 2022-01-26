高市府匡列隔離者入住旅館 市民或就學就業者免費

高雄市持續出現COVID-19本土確診病例，被匡列隔離者也增多。市長陳其邁今天強調，如果被市府匡列隔離，設籍市民和在高雄就學、就業者，入住防疫旅館費用全免，市府負擔。

陳其邁下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會表示，只要是設籍高雄市民及雖無設籍但實際在高雄就學、就業者，入住防疫旅館一律免費，由市府負擔所有費用。不過如果是外縣市匡列的居家隔離者到高雄住防疫旅館，費用就要自己負擔。

此外，陳其邁也在記者會上多次感謝修造船廠相關高風險人員、旗津區居民等人配合市府篩檢或匡列隔離等措施，並強調勿對任何地方及任何個案標籤化、污名化。

有媒體詢問日前參加大學學測、就讀小港高中的確診考生情形，市府衛生局簡任技正潘炤穎說，這名考生匡列接觸者約200多人，目前已有的檢驗結果均為陰性。他並重申，市府不對個案個別化說明，確診個案也均照疫調程序進行，不會因身分有所不同。

陳其邁昨天宣布旗津實施加強版二級防疫措施，包括14天內暫停大型活動、社區關懷據點暫停服務、餐廳設隔板、卡拉OK戴口罩等。陳其邁今天再呼籲民眾避免不必要串門子、取消大型活動、落實實聯制等。

對於高科大確診男大生的感染源，陳其邁說，男大生曾與其他確診者雖有足跡重疊，但2人互不認識、沒往來，也沒有碰過面的證據，還在找感染源。陳其邁強調，現在比較關心的是否有潛在感染源，但目前看起來社區流行風險不高。

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