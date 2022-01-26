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鄭文燦：桃園餐廳內用座位減半 附設卡拉OK停用

中央社 / 桃園26日電
桃園市長鄭文燦。圖/桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦。圖/桃園市政府提供

桃園市今天新增28例本土個案，包括與餐廳內用相關。桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放，呼籲沒打過疫苗的民眾減少聚餐。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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