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高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

遠雄自貿園區案增14人確診 亞旭須持續停工

中央社 / 台北26日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影

國內今天新增46例COVID-19本土個案，以遠雄自貿園區確診增加14人最多，指揮中心指揮官陳時中說，除亞旭須持續停工、定期篩檢，加值園區其餘公司可恢復營運。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，亞旭公司2名員工1月9日到西堤餐廳用餐後，直到後來有症狀，公司再三釐清才發現他們曾到西堤餐廳用餐，經採檢確診，擴大採檢發現遠雄自貿園區多家公司都有染疫個案。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，已於24日安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗，共4500人；25日加值園區A棟及B棟進行第2次採檢，共3000人，發送（含家人）家用快篩，釐清疫情規模。

陳時中說，由於24日安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗後，發現除了加值園區外，自貿園區內其餘場所人員皆為陰性。25日加值園區A棟及B棟二採後，則仍然檢出5人陽性，皆為本國籍員工；居家隔離對象也有7名外籍員工及2名本籍員工陰性轉陽性。

遠雄自貿園區案目前累計116人，陳時中說，依照上述採檢情況，決定亞旭須持續停工，員工須定期進行快篩，加值園區其餘公司，只要在前進指揮所審視大樓分流、共餐及是否可落實自主健康管理監測情況後，可陸續復工。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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