「桃園風險比其他縣市高」鄭文燦：希望中央多配疫苗

桃園疫情尚未停歇，市府針對65歲以上長者加開疫苗接種專案，市長鄭文燦表示，機場座落在桃園，風險比其他縣市高，市民施打疫苗的意願也遠高於全台，呼籲中央可以多配賦一些疫苗給桃園。

鄭文燦表示，桃園針對65歲以上長者加開疫苗接種專案，「今天BNT、明天莫德納」，而第20期疫苗打到明天上午，剩下的莫德納疫苗將分配給全市37個社區接種站，讓65歲以上長者免預約即可施打，要在過年前全部打完。

鄭文燦表示，28日、29日要加開BNT跟高端的接種專案，北區在桃園巨蛋體育館，南區在榮民服務處，2月4日、2月5日也提早接種服務，希望提高疫苗覆蓋率；至於想施打莫德納的民眾要趕快預約第21期疫苗，「大家一定要打好三劑，提升保護力。」

鄭文燦表示，Omicron傳播力非常強，全世界還沒有國家可以擋得住，但是打完三劑疫苗以後可以防重症，目前入境確診跟本土個案大部分都是輕症，過年後市府也會採取輕重症分流，提供3間加強版的防疫旅館收治輕症，讓防疫團隊進駐，避免醫院的負擔過重。由於最近確診群聚事件，大多發生在餐廳，也請市民過年期間口罩戴好戴滿，離開座位就要戴口罩。

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