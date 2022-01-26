都是內用！宜蘭礁溪聚餐釀3例、幼師吃火鍋疑被房仲感染

國內今暴增46例本土確診案例，包括宜蘭礁溪飯店群聚案，2名確診大學生曾到台北16人用餐，目前已導致3人確診。另外，台北市松山區一名幼兒園老師曾到餐廳吃火鍋，與確診房仲有相同足跡。指揮官陳時中表示，若有確診病人進去餐廳，大家接觸時間長染疫可能性高，但強調「不會因為什麼場合有群聚就關掉，還要有很多考慮」。

宜蘭礁溪飯店先前發生群聚案，共有5名職場確診、1名友人確診，其中案18495、案18521為某大學生，曾經於1月17日到台北市與16人共餐，陳時中表示，2人在台北聚會足跡多，也曾與16名友人聚會，調查結果發現新增2名確診。

先前新北房仲案18375曾與客戶案18518、蘆洲友人案18397一起吃火鍋。案18397後來到另外一餐廳用餐，與松山區幼兒園老師案18590曾有重疊足跡，前後在同一家餐廳用餐。

陳時中表示，案18590和案18397互相不認識，也沒有一起聚餐，是從實聯制足跡找到案18590這名幼兒園老師，展開清消、疫調、匡列、採檢。至於傳出疑似有親戚在電視業服務，相關情況會由地方疫調。

外界質疑，國內增加多例都是吃飯感染，甚至沒有共桌也確診，憂心西提翻版再出現，是否禁止內用或升級？陳時中表示，有些區域風險稍高，但不是絕對，如果群聚場合都禁止，會影響到嚴重民生問題。

陳時中說，高雄雖有夫妻用餐群聚，但整體仍是高雄港群聚，與飲食關聯低；北市幼兒園老師確診，與飲食相對關聯低，目前不會因為什麼地方場合有群聚就關掉，還是有很多考慮。

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