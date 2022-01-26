高雄港+12！夫妻用餐也確診 足跡擴及台南

指揮中心今日宣布，新增46例本土個案，其中高雄港確診個案新增12例，目前已累計64例。指揮官陳時中表示，其中一名案18516，傳染給太太案18533，兩人曾在高雄用餐，雖太太是在台南，但同樣屬於高雄港群聚。

陳時中表示，高雄港區今天新增12例，都是在港區內相關，疫調目前很清楚，都是在職場中。他表示，台南有新增1例案18533，是與高雄港接觸的確診者，與案18516是夫妻關係，由於兩人曾在高雄用餐，因此同樣歸類在同一群聚。

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