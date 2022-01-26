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高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

共存還是清零？ 醫曝對抗Omicron的重要利器

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師認為只要落實疫調，不讓病毒在社區流竄，仍有機會清零。記者鄭超文／攝影
醫師認為只要落實疫調，不讓病毒在社區流竄，仍有機會清零。記者鄭超文／攝影

Omicron病毒株入侵，造成台灣新一波疫情。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男今日在臉書貼文，指出「疫調」是決定防疫成敗的關鍵，若疫調失敗將使疫情一發不可收拾，最終只能與病毒共存。

沈政男表示，雖然國外研究指出，戴口罩與打疫苗對於防止病毒傳播效果有限，但還有「疫調」這個防疫利器。他以桃園亞旭移工群聚案為例，「一下子新增六十多例，疫情看似就要失控，事實證明兩天後又下降到十多例。」疫情回歸穩定，關鍵在於疫調發揮效用，防堵病毒繼續在人群中散播。

他提到，香港之前的確診大爆發讓疫調體系崩潰，造成「發病後才確診」以及「未匡列的確診者」人數大增，「跟去年台灣五月疫情如出一轍，一下子新增數千案例，無法疫調，而且只能在家隔離，使得次發感染越來越多。」所幸後來進行熱區普篩，並增加集中隔離所，讓新增的確診人數下降，「疫調又變得可行，逐漸把零星傳播鏈圍堵，最後也能清零。」

沈政男認為，只要疫調量能足夠，即便慢了幾天展開匡列，依然可以找出一連串的接觸者，圍堵病毒去路，再加上民眾有戴口罩、接種疫苗，「疫情不至於失控，清零也不是不可能。」但他也提醒，以Omicron的傳染力，一旦台灣放棄疫調，很快就會變成下一個日本與新加坡，新增確診人數隨便都會成千上萬。

新冠肺炎 COVID-19

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