共存還是清零？ 醫曝對抗Omicron的重要利器
Omicron病毒株入侵，造成台灣新一波疫情。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男今日在臉書貼文，指出「疫調」是決定防疫成敗的關鍵，若疫調失敗將使疫情一發不可收拾，最終只能與病毒共存。
沈政男表示，雖然國外研究指出，戴口罩與打疫苗對於防止病毒傳播效果有限，但還有「疫調」這個防疫利器。他以桃園亞旭移工群聚案為例，「一下子新增六十多例，疫情看似就要失控，事實證明兩天後又下降到十多例。」疫情回歸穩定，關鍵在於疫調發揮效用，防堵病毒繼續在人群中散播。
他提到，香港之前的確診大爆發讓疫調體系崩潰，造成「發病後才確診」以及「未匡列的確診者」人數大增，「跟去年台灣五月疫情如出一轍，一下子新增數千案例，無法疫調，而且只能在家隔離，使得次發感染越來越多。」所幸後來進行熱區普篩，並增加集中隔離所，讓新增的確診人數下降，「疫調又變得可行，逐漸把零星傳播鏈圍堵，最後也能清零。」
沈政男認為，只要疫調量能足夠，即便慢了幾天展開匡列，依然可以找出一連串的接觸者，圍堵病毒去路，再加上民眾有戴口罩、接種疫苗，「疫情不至於失控，清零也不是不可能。」但他也提醒，以Omicron的傳染力，一旦台灣放棄疫調，很快就會變成下一個日本與新加坡，新增確診人數隨便都會成千上萬。
▪【疫情專題】1月26日增46例本土、46例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言