竹縣取消新春團拜發紅包 鴻佰新竹廠二採1261人全陰
疫情延燒，新竹縣政府為因應疫苗搶打潮，本周在湖口衛生所和仁慈醫院加開5場次疫苗接種站，今日上午縣長楊文科前往湖口衛生所視察疫苗施打情形，深深一鞠躬感謝現場醫護與志工。縣府另表示，因應本土疫情，縣府與議會今年取消新春團拜，縣長也取消春節期間到廟宇發紅包。
以往新竹縣長楊文科會在大年初一到廟宇發紅包給民眾討吉利，縣府今日表示，依據中央流行疫情指揮中心規定，宣布民選公職人員及政府官員，春節期間不要到宗教場所跑攤，新竹縣長楊文科往年春節期間到廟宇發紅包活動也宣布取消。
新竹縣衛生局說明近日採檢結果，桃園市確診者案18514在新竹縣竹北和尖石兩處足跡，經疫調後匡列居家隔離48人，自主健康管理1人和自我健康監測1人，共50人PCR採檢結果均陰性，大安醫院醫護前進尖石後山秀巒村，多點巡迴替社區民眾PCR篩檢，共採檢341人也全數陰性。
鴻佰科技新竹廠員工確診事件，除日前一採均陰性外，北榮新竹分院和仁慈醫院醫護25日持續替廠內員工和移工二次採檢PCR，鴻佰員工565人和移工宿舍696人，共1261人二採也全數陰性。
新竹縣長楊文科表示，施打疫苗是最好防護疫情的方式，縣府在春節假期前夕，1月25日至28日加開5場次疫苗接種站，呼籲大家多多利用接種站，趕緊打完疫苗，提升保護力。
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