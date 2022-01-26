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竹縣取消新春團拜發紅包 鴻佰新竹廠二採1261人全陰　

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣大安醫院醫護前進尖石後山替社區鄉親篩檢。圖／新竹縣政府提供
新竹縣大安醫院醫護前進尖石後山替社區鄉親篩檢。圖／新竹縣政府提供

疫情延燒，新竹縣政府為因應疫苗搶打潮，本周在湖口衛生所和仁慈醫院加開5場次疫苗接種站，今日上午縣長楊文科前往湖口衛生所視察疫苗施打情形，深深一鞠躬感謝現場醫護與志工。縣府另表示，因應本土疫情，縣府與議會今年取消新春團拜，縣長也取消春節期間到廟宇發紅包。

以往新竹縣長楊文科會在大年初一到廟宇發紅包給民眾討吉利，縣府今日表示，依據中央流行疫情指揮中心規定，宣布民選公職人員及政府官員，春節期間不要到宗教場所跑攤，新竹縣長楊文科往年春節期間到廟宇發紅包活動也宣布取消。

新竹縣衛生局說明近日採檢結果，桃園市確診者案18514在新竹縣竹北和尖石兩處足跡，經疫調後匡列居家隔離48人，自主健康管理1人和自我健康監測1人，共50人PCR採檢結果均陰性，大安醫院醫護前進尖石後山秀巒村，多點巡迴替社區民眾PCR篩檢，共採檢341人也全數陰性。

鴻佰科技新竹廠員工確診事件，除日前一採均陰性外，北榮新竹分院和仁慈醫院醫護25日持續替廠內員工和移工二次採檢PCR，鴻佰員工565人和移工宿舍696人，共1261人二採也全數陰性。

新竹縣長楊文科表示，施打疫苗是最好防護疫情的方式，縣府在春節假期前夕，1月25日至28日加開5場次疫苗接種站，呼籲大家多多利用接種站，趕緊打完疫苗，提升保護力。

新竹縣長楊文科和衛生局長殷東成鞠躬感謝醫護人員協助鄉親打疫苗。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科和衛生局長殷東成鞠躬感謝醫護人員協助鄉親打疫苗。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科關心湖口衛生所疫苗接種情況，提醒鄉親口罩戴好戴滿。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科關心湖口衛生所疫苗接種情況，提醒鄉親口罩戴好戴滿。圖／新竹縣政府提供

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