礁溪長榮確診大學生「曾與17人聚餐」 黃珊珊：已3人確診

礁溪長榮鳳凰酒店一名染疫員工就讀台北市某科大，台北市政府今天表示，這名員工已傳染給一名友人，友人又參加17人聚餐活動，目前已3人確診，正在疫調並連絡校方擴大採檢。

台北市副市長黃珊珊今天出席中山區市政巡迴講座前接受媒體聯訪表示，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案已延燒到台北市，其中一名員工（案18495）傳染給朋友（案18521），2人皆就讀北市某科大。

黃珊珊指出，案18521又參加17人的聚餐活動，裡面有3個人已經確診，另外14人正在通知居家隔離，因為聚餐活動中有2個人在台北市讀書，已經在聯絡學校跟擴大採檢。

黃珊珊說，內用是滿大的風險，這起傳播鏈也是從聚餐活動傳播出去，呼籲民眾若有不舒服，就先家用快篩，大家都要有警覺。

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