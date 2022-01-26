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南市再傳1確診 下午防疫記者會將說明

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市今新增1確診案例，衛生局忙宣導防疫，呼籲業者落實防疫。圖 ／衛生局提供
台南市今新增1確診案例，衛生局忙宣導防疫，呼籲業者落實防疫。圖 ／衛生局提供

台南市今再增案例，市長黃偉哲中午證實新增1例，下午防疫記者會進一步說明。

台南市防疫有成，原200多天都是零確診，昨傳出2例本土確診案例，確診者足跡之一的新化年貨等地均緊急喊卡暫停營業，後續疫情發展令人擔心。

黃偉哲今中午前往柳營區農會出席環保局台南市畜牧糞尿資源化成果發表及集中處理場簽約記者追問疫情時，證實有新增案例。

至於確診者詳細身分或相關足跡，黃偉哲並未說明，低調說下午防疫記者會會進一步說明。

新冠肺炎 COVID-19

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