南市再傳1確診 下午防疫記者會將說明
台南市今再增案例，市長黃偉哲中午證實新增1例，下午防疫記者會進一步說明。
台南市防疫有成，原200多天都是零確診，昨傳出2例本土確診案例，確診者足跡之一的新化年貨等地均緊急喊卡暫停營業，後續疫情發展令人擔心。
黃偉哲今中午前往柳營區農會出席環保局台南市畜牧糞尿資源化成果發表及集中處理場簽約記者追問疫情時，證實有新增案例。
至於確診者詳細身分或相關足跡，黃偉哲並未說明，低調說下午防疫記者會會進一步說明。
疫情快報
▪【疫情專題】1月25日增13例本土、25例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言