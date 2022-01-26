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民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜於疫情應變會議及市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜於疫情應變會議及市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

民視傳出有主播與確診親戚曾見過面，新北市長侯友宜表示，該名主播目前正自主健康管理，位於林口的民視總部大樓也已經預防性清消。另外，昨日新增一名確診者為雜誌社編輯，他強調該個案匡列者都為陰性，情況都在掌握之中。

民視新聞有位主播親戚驚傳確診，該名主播透過公司表示，是在周日跟親戚見面，並沒有相處很久，但因為親戚與確診者足跡相同，收到細胞簡訊，經PCR檢測後確診，才趕緊告知他，而他也盡速跟公司報告。侯友宜回應，目前得知該名主播在自主健康管理，市府也採取預防性清消。

另外，新北昨日新增一名確診者（案18518），是一名雜誌社編輯，並為染疫男房仲（案18375）的客戶。侯友宜說明，該案在疫調過程中匡列40人，採檢結果都為陰性，還在持續擴大採檢中，該案對於新北來講是穩定掌握中。

新冠肺炎 COVID-19

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