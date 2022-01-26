北市房仲群聚鏈擴大 黃珊珊：除客戶、確診友疑傳幼師

本土疫情延燒，台北市確診房仲一家三口及友人外，現又爆新增感染，包括房仲看房客戶案18518確診，松山區一名幼園老師也與這起群聚有關。北市副市長黃珊珊今表示，除確診房仲一家三口之外，這一圈相關的還有另外三人確診，尤其房仲客戶案18518在北市有三、四個行政區足跡，包括萬華、信義、及其他行政區，北市府已經擴大匡列，匡列數量非常多，匡列還在進行中。

黃珊珊今天也表示，她覺得很奇怪，因房仲客戶案18518看房時間蠻早，不是最近，客戶看房時間是在1月14日，但現在才發病、1月24日確診，若是看房的那一天感染，不應該1月24日才確診，正常應該5至7天就會發病，這不太對，懷疑這不是傳染時間，是否後面還有其他傳染點，北市府會相當謹慎，看是不是有其他感染源。

至於松山幼園老師確診，黃珊珊說，也是與這群房仲確診群聚有關，房仲曾與友人吃火鍋，這名朋友曾去一家麵館吃東西，這名幼園老師也去過這家麵館，懷疑是在這家麵館交叉感染，已經調出這家麵館位置圖，現在正在確認。

黃珊珊提到，目前確診房仲群聚案，除他的客戶、吃火鍋的朋友外，這一圈已經傳給其他三、四個，提醒用餐的時候其實有蠻大風險。

不過黃珊珊也提到，案18518其實很早有一點症狀，以為是感冒，就診醫生一開始判斷是胃食道逆流，可能當時醫生判斷沒有那麼警覺，呼籲一有症狀就先去採檢，有一點點狀況，先去買快篩劑採檢。目前北市府正擴大匡列，採檢結果出來會再跟大家說。

另外，黃珊珊也說，宜蘭群聚案也擴散到台北來，有確診者曾與朋友聚餐，有17人一起聚餐，其中3人已確診，其他14人也已通知居家隔離，這也是另外一個聚餐的傳染源，其中有兩人在台北市念書，已經擴大採檢。

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