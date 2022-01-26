快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

北市房仲群聚鏈擴大 黃珊珊：除客戶、確診友疑傳幼師

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
本土疫情延燒，台北市確診房仲一家三口及友人外，現又爆新增感染，包括房仲看房客戶案18518確診，松山區一名幼園老師也與這起群聚有關。圖／北市府提供
本土疫情延燒，台北市確診房仲一家三口及友人外，現又爆新增感染，包括房仲看房客戶案18518確診，松山區一名幼園老師也與這起群聚有關。圖／北市府提供

本土疫情延燒，台北市確診房仲一家三口及友人外，現又爆新增感染，包括房仲看房客戶案18518確診，松山區一名幼園老師也與這起群聚有關。北市副市長黃珊珊今表示，除確診房仲一家三口之外，這一圈相關的還有另外三人確診，尤其房仲客戶案18518在北市有三、四個行政區足跡，包括萬華、信義、及其他行政區，北市府已經擴大匡列，匡列數量非常多，匡列還在進行中。

黃珊珊今天也表示，她覺得很奇怪，因房仲客戶案18518看房時間蠻早，不是最近，客戶看房時間是在1月14日，但現在才發病、1月24日確診，若是看房的那一天感染，不應該1月24日才確診，正常應該5至7天就會發病，這不太對，懷疑這不是傳染時間，是否後面還有其他傳染點，北市府會相當謹慎，看是不是有其他感染源。

至於松山幼園老師確診，黃珊珊說，也是與這群房仲確診群聚有關，房仲曾與友人吃火鍋，這名朋友曾去一家麵館吃東西，這名幼園老師也去過這家麵館，懷疑是在這家麵館交叉感染，已經調出這家麵館位置圖，現在正在確認。

黃珊珊提到，目前確診房仲群聚案，除他的客戶、吃火鍋的朋友外，這一圈已經傳給其他三、四個，提醒用餐的時候其實有蠻大風險。

不過黃珊珊也提到，案18518其實很早有一點症狀，以為是感冒，就診醫生一開始判斷是胃食道逆流，可能當時醫生判斷沒有那麼警覺，呼籲一有症狀就先去採檢，有一點點狀況，先去買快篩劑採檢。目前北市府正擴大匡列，採檢結果出來會再跟大家說。

另外，黃珊珊也說，宜蘭群聚案也擴散到台北來，有確診者曾與朋友聚餐，有17人一起聚餐，其中3人已確診，其他14人也已通知居家隔離，這也是另外一個聚餐的傳染源，其中有兩人在台北市念書，已經擴大採檢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

選戰溫度計／2022北市長選戰綠營浮現警訊 藍綠版圖國民黨占上風

影／重陽金條例函告無效挨轟突襲 黃珊珊火速拜會議長滅火

影／參選北市長？ 陳時中妙回「這年齡層」對他最有好感

不支持2022蔣萬安當母雞？ 學姐黃瀞瑩：當然！

相關新聞

北市房仲群聚鏈擴大 黃珊珊：除客戶、確診友疑傳幼師

本土疫情延燒，台北市確診房仲一家三口及友人外，現又爆新增感染，包括房仲看房客戶案18518確診，松山區一名幼園老師也與這...

桃園新增7處確診足跡 火車站、大潤發、全聯上榜

因應新冠肺炎疫情，桃園市政府今天上午近11時公布確診者近足跡，其中包括遠雄自貿港區相關個案，地點分布在桃園、八德和大園等...

板橋亞東醫院再爆2確診 新北證實：有接獲通報

新北市板橋亞東醫院日前有護理師（案17967）確診，亞東醫院曾對全院5000人普篩，結果皆是陰性，至今仍未找到感染源，不...

在戶外用餐比內用安全？ 醫師：錯！都有染疫風險

西堤餐廳內用傳出群聚，多人染上新冠肺炎，民眾疑惑是否在戶外廣場用餐，比較不用擔心餐廳內封閉的空間導致病毒傳播？但醫師表示不管在室內或戶外用餐，都有染疫風險。

好想正常生活…新冠病毒何時真正「流感化」？專家預測：突變1至2代後

台灣本土Omicron確診案例不斷增加，指揮中心22日公布本土病例分析，發現皆以無症狀和輕症占多數。毒物科專家招名威表示，新冠病毒可能再突變一至二代後，才會更趨穩定，走向真正的「流感化」，人們的生活將會逐漸正常。

6條感染源仍不明 「春節過年指引」將出爐

新冠肺炎疫情未歇，昨天新增十三名本土個案、廿五名境外移入個案；桃園、高雄疫情仍然嚴峻。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。